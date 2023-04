Temporale si abbatte su Napoli: la situazione meteo in città e le previsioni

Giornata di maltempo a Napoli, come da previsioni. Un forte temporale si è abbattuto sulla città partenopea dopo mezzogiorno. Su tutta la Regione Campania è attualmente in vigore una allerta meteo per piogge e temporali valida fino alle 23.59.

Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali, segnalato dalla Protezione civile regionale, è 'giallo' su tutto il territorio. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio, quindi, saranno repentine e intense.

"La particolare tipologia dei temporali a rapidità di evoluzione, accompagnata da vento grandine e fulmini, potrebbe poi causare caduta di rami o alberi, danni alle coperture e alle strutture provvisorie", ha segnalato la Protezione civile.

Nubifragio a Napoli, le immagini

(video di M. Romano/NapoliToday)

Le previsioni fino a Pasquetta

Il Centro Funzionale Multirischi - area meteorologica - della Regione Campania ha emesso un nuovo bollettino meteo con le previsioni per le prossime ore ed i prossimi giorni.

Sabato 8 aprile: cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità; i fenomeni si attenueranno dalla serata. I venti spireranno deboli dai quadranti occidentali tendenti a divenire moderati in mattinata e a ruotare, fino a disporsi progressivamente dai quadranti orientali, in serata. Il mare si presenterà mosso o localmente molto mosso, soprattutto lungo le coste esposte. Le temperature subiranno una lieve diminuzione. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e, temporaneamente, nelle precipitazioni più intense.

Domenica 9 aprile: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, più probabili nella parte centrale della giornata. I venti spireranno deboli o localmente moderati orientali tendenti a divenire moderati settentrionali dal pomeriggio. Il mare si presenterà mosso o localmente molto mosso, soprattutto lungo le coste esposte. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi, in aumento in quelli massimi. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose e, temporaneamente, nelle precipitazioni più intense.

Lunedì 10 aprile: cielo irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti più estesi sul settore interno che saranno associati a locali precipitazioni. I venti spireranno moderati settentrionali, in attenuazione dalla sera. Il mare si presenterà mosso o localmente molto mosso, soprattutto lungo le coste esposte. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose.