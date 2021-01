Temporali e forti raffiche di vento in arrivo, ma è tregua gelo (per ora)

Venti forti da sud-sudovest e temperature in aumento al Sud e sull'Adriatico anche nelle prossime ore, come spiega 3BMeteo nella sezione Meteo Italia.

Meteo Napoli e provincia

Da venerdì 22 a lunedì 25 gennaio sono in arrivo forti temporali a Napoli e in tutta la provincia. Raffiche di vento provenienti in prevalenza da Sud e Ovest. Da martedì tornerà a splendere il sole. Le minime in netta risalita in queste ore resteranno alte rispetto alle medie stagionali sino al 26 gennaio (12-13 gradi) per poi crollare avvicinandosi pericolosamente agli zero gradi da mercoledì a causa di una nuova ondata di gelo.