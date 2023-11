La tempesta Domingos si dirige verso l'Italia. Bomba d'acqua su Napoli

Non bastava Ciaran, le correnti di aria polare marittima in arrivo dal Labrador apriranno la strada alla tempesta Domingos. Venti molto violenti colpiranno la Francia per poi scendere verso l'Italia e il Sud della Penisola.

Nel frattempo una perturbazione con forti temporali e vento sta già colpendo Napoli. Tra le 13.00 e le 16.00 la città sarà investita da una vera e propria bomba d'acqua. Il maltempo dovrebbe poi proseguire sino alla mattinata di mercoledì 8 novembre. Successivamente, fino a giovedì nove novembre, previsto cielo sereno o poco nuvoloso.

Peggioramenti consistenti invece da venerdì 10 novembre per tutto il weekend, con piogge e minime che si attesteranno tra i 13 e i 15 gradi.