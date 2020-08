Choc termico e temporali: tre giorni di maltempo in arrivo

Maltempo in arrivo su Napoli e su tutta la Campania. Dopo l'improvvisa pioggia, ma di breve durata di sabato, arriva una tre giorni di piogge, con temperature anche di 10 gradi in meno rispetto a quelle attuali.

Nel dettaglio martedì 4 agosto piogge abbondanti nel primo pomeriggio e massime dai 34-35 attuali non supereranno i 28 gradi. Mercoledì 5 agosto in arrivo invece forti temporali in particolare in tarda mattinata, ma per tutta la giornata. Massime di 25 gradi e minime sotto i 20 (sui 18-19). Tregua giovedì 6 e poi ancora maltempo venerdì 7 agosto.

Da sabato 8 agosto torna il bel tempo con le temperature che gradualmente torneranno come quelle odierne, con il calore a farla da padrone.