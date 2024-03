A Napoli scoppia la primavera: sole e caldo in arrivo

Meteo all'insegna della stabilità in Campania per i prossimi giorni, come spiegano a NapoliToday gli esperti di 3BMeteo.

METEO NAPOLI

Breve pausa più soleggiata e di stampo primaverile per la città in attesa di un nuovo peggioramento seppur modesto nella giornata di sabato. Le nubi tenderanno ad aumentare già nella serata del venerdì e nella notte sarà possibile qualche isolata pioggia. La giornata di sabato si presenterà nuvolosa a tratti molto nuvolosa con qualche sporadica precipitazione, ma non incisiva. Miglioramento a fine giornata. Domenica invece è atteso tempo stabile e soleggiato pur con qualche annuvolamento irregolare nelle ore pomeridiane. Le temperature diminuiranno leggermente sabato attestandosi sui 16°C mentre domenica le massime potranno arrivare a 19°C

METEO SALERNO

Breve pausa più soleggiata e di stampo primaverile per la città in attesa di un nuovo peggioramento seppur modesto nella giornata di sabato. Le nubi tenderanno ad aumentare già nella serata del venerdì e nella notte sarà possibile qualche isolata pioggia. La giornata di sabato si presenterà nuvolosa a tratti molto nuvolosa con qualche sporadica precipitazione, ma non incisiva. Miglioramento a fine giornata. Domenica invece è atteso tempo stabile e soleggiato pur con qualche annuvolamento irregolare nelle ore pomeridiane. Le temperature diminuiranno leggermente sabato attestandosi sui 16°C mentre domenica le massime potranno arrivare a 19°C METEO CASERTA: breve pausa più soleggiata e di stampo primaverile per la città in attesa di un nuovo peggioramento seppur modesto nella giornata di sabato. Le nubi tenderanno ad aumentare già nella serata del venerdì e nella notte sarà possibile qualche isolata pioggia. La giornata di sabato si presenterà nuvolosa a tratti molto nuvolosa con possibilità di qualche rovescio, occasionalmente temporalesco nelle ore pomeridiane. Miglioramento a fine giornata. Domenica invece è atteso tempo più soleggiato pur con qualche annuvolamento irregolare nelle ore pomeridiane che potrebbe dar luogo a un breve rovescio. Le temperature diminuiranno leggermente sabato attestandosi sui 15°C mentre domenica le massime potranno arrivare a 18°C

METEO AVELLINO

breve pausa più soleggiata e di stampo primaverile per la città in attesa di un nuovo peggioramento seppur modesto nella giornata di sabato. Le nubi tenderanno ad aumentare già nella serata del venerdì e nella notte sarà possibile qualche isolata pioggia. La giornata di sabato si presenterà nuvolosa a tratti molto nuvolosa con possibilità di qualche rovescio, occasionalmente temporalesco nelle ore pomeridiane. Miglioramento a fine giornata. Domenica invece è attesa un po’ di variabilità con qualche annuvolamento più presente nelle ore pomeridiane che potrebbe dar luogo a un breve rovescio. Le temperature diminuiranno leggermente sabato attestandosi sui 13°C mentre domenica le massime potranno arrivare a 16°C

METEO BENEVENTO

Breve pausa più soleggiata e di stampo primaverile per la città in attesa di un nuovo peggioramento seppur modesto nella giornata di sabato. Le nubi tenderanno ad aumentare già nella serata del venerdì e nella notte sarà possibile qualche isolata pioggia. La giornata di sabato si presenterà nuvolosa a tratti molto nuvolosa con possibilità di qualche rovescio, occasionalmente temporalesco nelle ore pomeridiane. Miglioramento a fine giornata. Domenica invece è attesa un po’ di variabilità con qualche annuvolamento più presente nelle ore pomeridiane che potrebbe dar luogo a un breve rovescio. Le temperature diminuiranno leggermente sabato attestandosi sui 14°C mentre domenica le massime potranno arrivare a 17°C