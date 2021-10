Meteo, weekend e inizio settimana all'insegna della variabilità: le previsioni

Settimana variabile su Campania e Napoli, tra nubi, sole e qualche piovasco. È quanto riportano le previsioni di 3bmeteo.it.

Sulla Campania correnti più instabili e umide porteranno per tutto il weekend tempo variabile localmente instabile. Saranno giorni in compagnia di nubi irregolari e spazi assolati, con qualche pioggia o rovescio localizzato, anche a sfondo temporalesco, specie sulle aree settentrionali. Lunedì più stabile ma tra la notte e la mattina di martedì ecco la parte più attiva della perturbazione che porterà piogge e rovesci, questa volta più diffusi e organizzati. Ventilazione di Scirocco tesa con raffiche fino a 40 km/h lunedì, mare molto mosso. Definitivo miglioramento atteso da giovedì. Temperature in generale calo.

A Napoli le condizioni meteo sul capoluogo per questo weekend e per l’inizio della prossima settimana saranno caratterizzate da una spiccata variabilità, con dei passaggi nuvolosi ma anche ampi spazi soleggiati. Non mancheranno delle brevi finestre di instabilità con delle deboli piogge molto localizzate, soprattutto nella giornata di sabato. Dopo un lunedì stabile e prevalentemente soleggiato, si accentuerà l’instabilità con piogge e rovesci nella notte e mattino di martedì a causa del passaggio della parte più attiva della perturbazione. Andrà decisamente meglio da giovedì. Temperature in calo con le massime comprese tra 24 e 25°C. Vento teso di Scirocco sul litorale, raffiche fino a 40 km/h lunedì, mare mosso.