Gli esperti: "Ciclone mediterraneo porterà freddo, neve a quote basse e burrasche di vento”

“Da ormai diversi giorni l’Italia è in balia del maltempo con temperature che sono crollate e neve che è caduta a quote basse non solo al Nord ma anche al Centro. “Si prospetta ora l’ennesimo peggioramento ad opera di un profondo ciclone mediterraneo che dal Tirreno attraverserà il Sud Italia per poi portarsi nel corso del weekend in pieno Adriatico” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte – “avremo così condizioni di maltempo talora severo al Sud sul medio versante Adriatico nel corso del weekend con piogge, rovesci, temporali accompagnati anche da grandine e/o graupel. Fenomeni più occasionali ma comunque possibili anche sul medio versante tirrenico, sempre nevosi a quote basse, pur alternati a maggiori momenti soleggiati. Tempo asciutto al Nord con ampie aperture, ma freddo intenso e forti gelate notturne anche in pianura. Faranno eccezione Emilia orientale, Romagna e Friuli Venezia Giulia dove potranno verificarsi locali precipitazioni, nevose a quote prossime la pianura, in primis sui settori romagnoli.

METEO NAPOLI

Tempo in peggioramento sulla città di Napoli, ancora sotto allerta meteo, nella seconda parte del weekend a causa di un’intensa perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali già dal tardo mattino o pomeriggio di domenica e con pochi intervalli fino a gran parte della giornata di lunedì. Proprio la giornata di lunedì potrebbe essere la peggiore con fenomeni localmente intensi e possibili criticità per allagamenti. Il transito di una nuova perturbazione è atteso nella giornata di martedì e a seguire potrebbe essercene ancora una per giovedì. La pioggia farà scendere le temperature che nei valori massimi non andranno oltre i 21/22°C. In compenso saliranno le minime che sono state piuttosto fresche negli ultimi giorni. Cambiano anche i venti che da Grecale si dispongono da libeccio con mare che sarà conseguentemente mosso o molto mosso.