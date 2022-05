Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: ecco l'alta pressione africana

Il quatro meteo per i prossimi giorni a Napoli e in Campania è di temperature in aumento e giornate soleggiate. È quanto spiega il meteorologo Gaetano Genovese di 3BMeteo.

Meteo in Campania

Alta pressione sul Mediterraneo, ampi spazi soleggiati e primi tepori estivi Un campo di alta pressione d’origine africana, si farà strada sul Mediterraneo garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione almeno fino al prossimo weekend. Nello specifico, sono attese condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le province, da segnalare solo la formazione di nubi basse durante le ore notturne ed al primo mattino lungo la fascia costiera, in rapido diradamento già da metà mattinata. Durante il fine settimana, in un contesto caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso, l’arrivo di aria più calda dai quadranti meridionali, favorirà un graduale aumento delle temperature, specie nei valori massimi. Tra sabato e domenica i valori massimi di temperatura si spingeranno fin verso i 27°-28°C nelle zone interne. Qualche grado in meno lungo la costa, ma comunque intorno ai 20°-22°C.

Meteo a Napoli

La città di Napoli sarà interessata da condizioni meteorologiche dai connotati tardo primaverili fino al prossimo fine settimana. In particolare, sono attese condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso durante le ore centrali della giornata. Da segnalare la formazione di nubi basse durante le ore notturne ed al primo mattino, in rapido diradamento già da metà mattinata. Temperature in graduale aumento, specie nei valori massimi con valori fino a 22°C tra sabato e domenica.