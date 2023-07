"Fiammata africana" dal weekend, e poi caldo e afa alle stelle la prossima settimana. Sono queste le previsioni del tempo in Campania degli esperti di 3bmeteo.

Dal Nord Africa - spiegano - comincia ad espandersi un campo di alta pressione che già a partire dall’imminente weekend raggiungerà il Mediterraneo centrale e l’Italia, determinando condizioni di tempo soleggiato. Le temperature inizieranno ad aumentare notevolmente anche nella nostra regione, ma sarà dall’inizio della prossima settimana che il caldo si farà ancora più opprimente. L’aria rovente che affluirà da Marocco, Algeria e Tunisia si troverà ad agire in condizioni di stasi atmosferica e calma di vento, con il tasso di umidità che aumenterà non solo lungo le zone costiere, ma anche su quelle interne.

La combinazione tra caldo e umidità sarà causa di condizioni sempre più afose in Campania, soprattutto al calar del sole, quando si saranno da poco raggiunte le temperature massime e inizierà ad aumentare il tasso di umidità. All’inizio della prossima settimana le temperature della mezzanotte oscilleranno ancora intorno a 27/29°C sulla costa. All’alba, quando si raggiungeranno i valori minimi, non si scenderà sotto i 26/28°C. Le massime raggiungeranno i 33/34°C sulle località balneari, parzialmente mitigate dalla superficie del mare. Sulle zone dell’entroterra invece i valori diurni saliranno in modo più evidente, tanto che sulle aree di pianura si potranno raggiungere picchi di 36/38°C.

Tempo stabile con caldo intenso e afa ci terranno compagnia anche nei giorni successivi e caratterizzeranno di fatto tutta la prossima settimana.

La situazione a Napoli

A parte qualche sottile velatura nella giornata di sabato il tempo a Napoli sarà soleggiato nel weekend e anche nel corso della prossima settimana. Il caldo si farà intenso con minime sui 25/26°C dal weekend e nel corso della prossima settimana e massime intorno a 33/35°C, con venti calmi o a regime di brezza e afa in decisa intensificazione.