Previsioni meteo, arriva l'anticiclone nord-africano: i giorni più caldi e afosi

I venti di Ponente e Maestrale che hanno raggiunto le regioni del Sud Italia nelle ultime ore, dando luogo ad un generale abbassamento delle temperature, hanno le ore contate. Già nel weekend infatti l'anticiclone nord-africano tenderà ad impadronirsi di tutto il Mediterraneo, dando luogo ad un sensibile rialzo dei valori termici su tutto il territorio regionale.

Come spiega Vincenzo Insinga di 3bmeteo, anche la Campania "verrà investita dai venti meridionali provenienti dall'entroterra algerino. Un'ondata di caldo, quella alle porte, che si preannuncia molto intensa e duratura. La colonnina di mercurio è destinata a mantenersi su valori decisamente superiori alle medie climatiche del periodo per tutta la prima metà di agosto".

La situazione a Napoli

Sulla città di Napoli dopo il calo termico delle ultime ore già nella giornata di sabato la temperatura tornerà ad aumentare; rialzo che diverrà decisamente più marcato domenica, quando in città sono attese punte massime di oltre 33-34 °C. Temporanea flessione della colonnina di mercurio lunedì, quando non si andrà oltre i 30-31 °C per l'avvento di più freschi venti occidentali, sebbene con innalzamento dei tassi di umidità relativa che renderanno il caldo comunque afoso.

Nuovo rialzo termico nei giorni successivi, con temperature massime prossime o addirittura superiori ai 35 °C da metà settimana e probabilmente fino a Ferragosto.