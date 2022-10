Meteo, temperature ancora alte fino a fine mese: +5 gradi sulla media stagionale

Anche sulla Campania il tempo nei prossimi giorni si manterrà stabile e perlopiù soleggiato per tutto il prosieguo del mese. È quanto riporta il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.

Il beltempo si protrarrà eccezion fatta per locali velature o stratificazioni di passaggio nonché foschie e/o nubi basse mercoledì sul comparto centro settentrionali e nel fine settimana nelle vallate interne. Il tutto accompagnato da caldo ancora anomalo per il periodo con massime ben oltre le medie del periodo.

Le medie trentennali 1971/2000 riportano, infatti, per le stazioni di Napoli e Grazzanise un valore medio delle massime, che per la fine di ottobre oscilla tra i 19 e i 21°C, mentre per la stazione di Trevico tra i 10 e 12°C. Valori che nel corso dei prossimi giorni verranno, come detto, abbondantemente superati nonostante un lieve calo atteso nel fine settimana in poi.

Nel dettaglio di Napoli: Tempo ancora stabile almeno sino a fine mese e con temperature molto miti per il periodo; da segnalare qualche addensamento martedì e mercoledì ma in diradamento nel corso del pomeriggio. Temperature oltre le medie con massime tra 24 e 26°C.