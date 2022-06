Meteo, la settimana a Napoli: caldo africano con picco fino a venerdì

Un campo di alta pressione d’origine sub-tropicale in espansione sul Mediterraneo, favorirà un lungo periodo di tempo stabile e soleggiato con temperature ampiamente al di sopra delle medie tipiche per il periodo.

Sono le previsioni meteo per i prossimi giorni in Campania, come sottolineato da Gaetano Genovese di 3bmeteo.com.

Nello specifico, sono attese condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le province con temperature in graduale aumento già a partire da martedì. Tra mercoledì e venerdì, si assisterà ad ulteriore aumento delle temperature: in questo frangente le città di Benevento e Caserta registreranno valori fino a 38°C. Valori meno elevati lungo la fascia costiera, dove invece sarà elevato il tasso d'umidità. Le città di Napoli e Salerno infatti, sperimenteranno valori massimi di temperatura compresi tra 30°C e 33°C. Situazione sostanzialmente invariata anche nel fine settimana ed inizio della prossima, quando le condizioni meteorologiche saranno governate ancora dalla presenza dell’anticiclone africano.

Napoli nel dettaglio

Per quanto riguarda Napoli, sarà interessata da condizioni meteorologiche tipicamente estive fino agli esordi della prossima settimana a causa dell’anticiclone africano sul Mediterraneo. In particolare, sono attese condizioni di cielo sereno e temperature in aumento,con massime fino a 33°-34°C tra giovedì e venerdì. Minime tra 24°C e 26°C.