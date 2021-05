Meteo, le previsioni per il ponte del 2 giugno

Sebbene al momento si tratti di proiezioni soltanto verosimili e non vere e proprie previsioni, gli scenari porposti dai meteorologi sono confortanti per chi prevede (nei limiti del possibile) gite fuori porta

In molti si stanno già domandando quali saranno le condizioni meteo per il ponte del 2 giugno, ovvero quello che parte sabato 29 maggio e si conclude appunto mercoledì 2.

Sebbene al momento si tratti di proiezioni soltanto verosimili e non vere e proprie previsioni del tempo, gli scenari porposti dai meteorologi sono confortanti per chi prevede (nei limiti del possibile) gite fuori porta.

A fine maggio 3BMeteo prevede al momento un Sud Italia sottoposto ad una rimonta anticiclonica sub tropicale con temperature in aumento per l'avvento di aria piuttosto calda dal Nord Africa. Questo poco prima – dal 31 maggio in poi – che il clima della Penisola sia influenzato da una "circolazione di bassa pressione sull'Europa orientale" diretta verso i Balcani, che causerà un lieve calo termico.

Al momento dal 29 maggio in poi su Napoli è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime tra i 24 e i 25 gradi.