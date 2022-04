Pasqua e pasquetta con caldo e temperature da piena estate

Stop all'instabilità legata al fronte freddo dei giorni scorsi, l'inizio della settimana pasquale si propone subito diverso. Questa volta non saranno le correnti settentrionali a guadagnare terreno verso l'Italia ma aria molto mite richiamata dal nord Africa da una grossa depressione atlantica che sta sprofondando verso l'Europa occidentale. In arrivo caldo e sole in Campania e a Napoli, con un deciso aumento delle temperature che entro mercoledi-giovedi, potranno superare la soglia dei 25°C seppur localmente, come spiegano gli esperti di 3BMeteo.it.

Previsioni meteo

Da giovedì 14 aprile temperature in crescita a Napoli, che si aggireranno tra i 23 e i 26 gradi per quanto concerne le massime. Graduale diminuzione dopo Pasquetta per ritornare a temperature maggiormente consone alla primavera.