Meteo, pioggia in arrivo su Napoli nei giorni di Natale

Dal 23 dicembre peggioreranno le condizioni meteorologiche a Napoli e in provincia. Come rivelato dagli esperti di 3BMeteo, si prevede pioggia e nuvolosità in ispessimento già da giovedì 24. Il fenomeno è determinato dall'afflusso di correnti umide, che precedono una perturbazione in arrivo dal Nord Europa e che porterà piogge, rovesci e venti sostenuti.

Giovedì 24, in particolare, la giornata sarà nuvolosa o molto nuvolosa, con venti moderati e temperatura massima di 14 gradi circa, a metà giornata. Peggiorerà venerdì 25 dicembre, il giorno di Natale, con venti più forti (fino a 40 km orari, in calo verso sera), piogge - soprattutto nelle prima parte della giornata e una massima di 16 gradi.