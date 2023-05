Settimana nera in Campania, temporali in arrivo: mercoledì la giornata off limits

Ondata di maltempo su tutta la Campania da oggi 8 maggio e per tutta la settimana. In particolare la perturbazione in arrivo porterà a Napoli temporali e temperature in picchiata da mercoledì.

METEO NAPOLI: dopo le deboli piogge della giornata di lunedì sulla città è attesa una nuova e più lunga fase di tempo instabile a tratti perturbato a causa della formazione di un vortice di bassa pressione che affonderà le sue radici sul Mediterraneo centrale fino al prossimo weekend. Una prima perturbazione porterà piogge e temporali anche intensi nella giornata di mercoledì poi variabilità con ampie schiarite e qualche pioggia solo a carattere isolato giovedì e venerdì mentre sabato piogge e temporali potranno tornare ad essere diffusi. Anche la giornata di domenica sarà a rischio pioggia. Le temperature sono attese in diminuzione con massime che resteranno al di sotto dei 18/20°C soprattutto nelle giornate più instabili. Atteso anche un rinforzo della ventilazione.

METEO SALERNO: dopo le deboli piogge della giornata di lunedì sulla città è attesa una nuova e più lunga fase di tempo instabile o perturbato a causa della formazione di un vortice di bassa pressione che affonderà le sue radici sul Mediterraneo centrale fino al prossimo weekend. Una prima perturbazione porterà piogge e temporali anche intensi nella giornata di mercoledì poi variabilità con ampie schiarite e qualche pioggia a carattere isolato giovedì e venerdì mentre sabato piogge e temporali potranno tornare ad essere diffusi. Anche la giornata di domenica sarà a rischio pioggia. Le temperature sono attese in diminuzione con massime che resteranno al di sotto dei 18/20°C soprattutto nelle giornate più instabili. Atteso anche un rinforzo della ventilazione.

METEO CASERTA: dopo le deboli piogge della giornata di lunedì sulla città è attesa una nuova e più lunga fase di tempo instabile o perturbato a causa della formazione di un vortice di bassa pressione che affonderà le sue radici sul Mediterraneo centrale fino al prossimo weekend. Una prima perturbazione porterà piogge e temporali anche forti nella giornata di mercoledì poi variabilità e qualche breve rovescio giovedì e venerdì soprattutto nel pomeriggio mentre sabato piogge e temporali potranno tornare ad essere diffusi. Anche la giornata di domenica sarà a rischio pioggia. Le temperature sono attese in diminuzione con massime che resteranno al di sotto dei 17/19°C soprattutto nelle giornate più instabili. Atteso anche un rinforzo della ventilazione.

METEO AVELLINO: dopo le deboli piogge della giornata di lunedì sulla città è attesa una nuova e più lunga fase di tempo instabile o perturbato a causa della formazione di un vortice di bassa pressione che affonderà le sue radici sul Mediterraneo centrale fino al prossimo weekend. Una prima perturbazione porterà piogge e temporali anche forti nella giornata di mercoledì poi qualche breve rovescio giovedì e venerdì soprattutto nel pomeriggio mentre sabato piogge e temporali potranno tornare ad essere diffusi. Anche la giornata di domenica sarà a rischio pioggia. Le temperature sono attese in diminuzione con massime che resteranno al di sotto dei 15/17°C soprattutto nelle giornate più instabili. Atteso anche un rinforzo della ventilazione.

METEO BENEVENTO: dopo le deboli piogge della giornata di lunedì sulla città è attesa una nuova e più lunga fase di tempo instabile o perturbato a causa della formazione di un vortice di bassa pressione che affonderà le sue radici sul Mediterraneo centrale fino al prossimo weekend. Una prima perturbazione porterà piogge e temporali anche forti nella giornata di mercoledì poi qualche breve rovescio giovedì e venerdì soprattutto nel pomeriggio mentre sabato piogge e temporali potranno tornare ad essere diffusi. Anche la giornata di domenica sarà a rischio pioggia e temporali. Le temperature sono attese in diminuzione con massime che resteranno al di sotto dei 16/18°C soprattutto nelle giornate più instabili. Atteso anche un rinforzo della ventilazione.