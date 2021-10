Ondata di freddo in arrivo sulla Campania e su Napoli: attesa la neve in altura

“Come nelle attese la Sicilia è stata duramente colpita dal maltempo, “questo a causa del ciclone mediterraneo che ha preso vita sulla Tunisia e si sta portando progressivamente verso lo Ionio” - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com - “Il maltempo ha colpito comunque in modo differente l'Isola a seconda delle zone: picchi pluviometrici eccezionali si sono avuti sull'entroterra catanese, in particolare la zona di Lentini/Scordia, dove tra l'altro si è avuto l'evento alluvionale. In queste aree è caduta in meno di 48 ore la pioggia di 5-6 mesi, praticamente quasi il 50% annuo, con 200-300mm a fronte dei 500-600mm medi annui. Eccezionali anche le punte di 400mm sul versante orientale dell'Etna. Il tutto accompagnato da forti venti di Levante con burrasche sullo Ionio”

IL CLOU DEL MALTEMPO ORA VERSO LA CALABRIA

“La fase più intensa del maltempo si sta concentrando ora sulla Calabria, con piogge anche molto intense ed abbondanti in particolare sul versante ionico dove già si registrano punte di oltre 80mm” - avvertono gli esperti 3bmeteo.com - “attenzione particolare a Locride, Aspromonte, Serre, Sila e in generale a catanzarese e crotonese dove potranno cadere anche picchi di oltre 100-200mm con possibili locali criticità e disagi. Il tutto accompagnato da forti venti tra Levante e Scirocco con raffiche anche di oltre 70km/h e mareggiate sulle coste ioniche. Nel frattempo ulteriori rovesci e temporali anche intensi potranno interessare ancora la Sicilia, specie catanese e messinese ionico”.

IL TEMPO SUL RESTO D'ITALIA

“Parte dell'azione ciclonica interesserà anche il resto del Sud con piogge e rovesci soprattutto su Basilicata e Salento, più ai margini Puglia e Campania. Piogge anche sulla Sardegna. La perturbazione risalirà poi verso il Centronord, portando nubi ma precipitazioni essenzialmente sul medio versante adriatico e a tratti sul Lazio. Venti sostenuti di Grecale soprattutto sulle regioni del Centro” - concludono da 3bmeteo.com.

PREVISIONI METEO

A Napoli l'allerta meteo di oggi a causa del forte vento ha causato la chiusura di cimiteri e parchi cittadini. Martedì 26 ottobre attese piogge. Dal 27 ottobre si abbasseranno le minime che saranno di poco superiori ai 10 gradi, ma il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Prevista neve ad alte quote.