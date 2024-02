Un vortice di bassa pressione riporta il maltempo sulla città

Le previsioni meteo di Carlo Migliore di 3bMeteo per NapoliToday nelle città campane.

METEO NAPOLI: un vortice di bassa pressione centrato sulla Sicilia riporta il maltempo sulla città. Tra la sera e la notte di oggi mercoledì attesi rovesci e temporali localmente anche di moderata intensità. Miglioramento temporaneo nella giornata di giovedì che vedrà nubi alternate ad ampie schiarite ma con fenomeni poco probabili mentre tra la sera di giovedì e la notte di venerdì è atteso un altro passaggio di rovesci e di temporali. Anche la giornata di venerdì sarà a tratti instabile con possibilità di pioggia e di qualche isolato temporale mentre il weekend sarà migliore. Solo qualche addensamento sabato ma senza pioggia e sole prevalente domenica ma con tendenza a fine giornata a nuove piogge in arrivo. Le temperature sono attese in lieve calo con massime che si riporteranno attorno ai 14/15°C.

METEO SALERNO: un vortice di bassa pressione centrato sulla Sicilia riporta il maltempo sulla città. Tra la sera e la notte di oggi mercoledì attesi rovesci e temporali localmente anche di moderata intensità. Miglioramento temporaneo nella giornata di giovedì che vedrà nubi alternate ad ampie schiarite ma con fenomeni poco probabili mentre tra la sera di giovedì e la notte di venerdì è atteso un altro passaggio di rovesci e di temporali. Anche la giornata di venerdì sarà a tratti instabile con possibilità di pioggia e di qualche isolato temporale mentre il weekend sarà migliore. Solo qualche addensamento sabato ma senza pioggia e sole prevalente domenica ma con tendenza a fine giornata a nuove piogge in arrivo. Le temperature sono attese in lieve calo con massime che si riporteranno attorno ai 14/15°C.

METEO CASERTA: un vortice di bassa pressione centrato sulla Sicilia riporta il maltempo sulla città. Tra la sera e la notte di oggi mercoledì attesi rovesci e temporali localmente anche di moderata intensità. Miglioramento parziale nella giornata di giovedì che vedrà nubi alternate ad ampie schiarite ma ancora con possibilità di qualche scroscio di pioggia. Nella notte di venerdì è atteso un altro passaggio di rovesci e di temporali con una giornata di venerdì ancora instabile. Il weekend sarà migliore, solo qualche addensamento sabato ma senza pioggia e sole prevalente domenica ma con tendenza nella notte di lunedì a nuove piogge in arrivo. Le temperature sono attese in lieve calo con massime che si riporteranno attorno ai 14/15°C. METEO AVELLINO: un vortice di bassa pressione centrato sulla Sicilia riporta il maltempo sulla città. Tra la sera e la notte di oggi mercoledì attesi rovesci e temporali localmente anche di moderata intensità. Miglioramento parziale nella giornata di giovedì che vedrà nubi alternate a qualche schiarita ma ancora con possibilità di qualche scroscio di pioggia. Nella notte di venerdì è atteso un altro passaggio di rovesci e di temporali con una giornata di venerdì ancora in gran parte instabile. Il weekend sarà migliore, solo qualche addensamento sabato ma senza pioggia e sole prevalente domenica ma con tendenza nella notte di lunedì a nuove piogge in arrivo. Le temperature sono attese in lieve calo con massime che si riporteranno attorno agli 11/12°C.

METEO BENEVENTO: un vortice di bassa pressione centrato sulla Sicilia riporta il maltempo sulla città. Tra la sera e la notte di oggi mercoledì attesi rovesci e temporali localmente anche di moderata intensità. Miglioramento parziale nella giornata di giovedì che vedrà nubi alternate a qualche schiarita ma ancora con possibilità di qualche scroscio di pioggia. Nella notte di venerdì è atteso un altro passaggio di rovesci e di temporali con una giornata di venerdì ancora in gran parte instabile. Il weekend sarà migliore, solo qualche addensamento sabato ma senza pioggia e sole prevalente domenica ma con tendenza nella notte di lunedì a nuove piogge in arrivo. Le temperature sono attese in lieve calo con massime che si riporteranno attorno ai 12/13°C.