Meteo, un’intensa perturbazione è pronta ad investire Napoli e la Campania nel giorno dell’Immacolata

Un’intensa perturbazione è pronta ad investire la Campania nel giorno dell’Immacolata. Piogge, rovesci anche intensi inizieranno a colpire la regione a partire dalle ore pomeridiane di mercoledì, intensificandosi nelle ore serali quando non sono esclusi fenomeni temporaleschi. Maltempo - spiega il meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo.com - che insisterà anche nella giornata di giovedì dove saranno possibili ancora rovesci e temporali di forte intensità. La quota neve sarà in calo fino a 6-700 mt nelle aree interne giovedì. Possibili disagi o criticità idrogeologiche. Venti burrascosi di Libeccio con raffiche fino a 70-80 km/h sui litorali nella serata di mercoledì con mareggiate annesse. Temperature in graduale calo. Possibile nuova fase di maltempo nel weekend.

METEO NAPOLI: un’intensa perturbazione interesserà tra mercoledì e giovedì il capoluogo campano portando abbondanti piogge, rovesci e anche qualche temporale. Accumuli pluviometrici attesi attorno ai 20-25 mm. Temperature in generale calo, minime tra 5 e 7°C e massime tra 12 e 15°C. Venti burrascosi mercoledì sera da Sud-Ovest con mare in aumento fino a molto mosso-agitato.