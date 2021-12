Capodanno con il sole in Campania: in arrivo l'anticiclone

Capodanno in compagnia dell'alta pressione e temperature di diversi gradi superiori alle medie tipiche per il periodo. Un campo di alta pressione sub-tropicale, durante i prossimi giorni, guadagnerà terreno su tutto il bacino del Mediterraneo. In Campania - spiega il meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com - dopo il passaggio di diverse perturbazioni, avvenute durante gli ultimi giorni, le condizioni meteorologiche tenderanno ad un progressivo miglioramento, specie tra le giornate di giovedì 30 e venerdì 31 dicembre, quando il sole sarà il grande protagonista su tutto il territorio regionale.

Da Capodanno, stando alle ultime emissioni modellistiche, saranno possibili estese foschie o banchi di nebbia, sulle pianure e nelle valli specie tra casertano, Sannio e valli interne tra le province di Avellino e Salerno. Le temperature subiranno un graduale aumento, fino a portarsi su valori ampiamente sopra le medie tipiche della terza decade di dicembre.

METEO NAPOLI - Sulla città di Napoli, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso tra mercoledì 29 e venerdì 31 dicembre. Tra sabato 1 e domenica 2 gennaio, saranno possibili foschie dense durante le ore notturne ed al primo mattino. Temperature in graduale aumento con valori massimi fino a 20°C durante la giornata di venerdì.