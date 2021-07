Meteo, ondata di caldo intensa e duratura in arrivo su Napoli e Campania

Ondata di caldo intensa e duratura in arrivo sulla Campania. Una massa d’aria molto calda di origine subtropicale, sospinta dall’elevazione di un campo di alta pressione in estensione sui settori centro-orientali del Mediterraneo, sarà responsabile di una fase caratterizzata da cielo sereno e temperature molto elevate su tutta la regione. L’eccezionalità di questa nuova ondata di caldo in arrivo - evidenzia Gaetano Genovese di 3bmeteo.com - si nota dalle temperature previste durante i prossimi giorni che, stando alle odierne emissioni modellistiche dei principali modelli di previsione del tempo, saranno di circa 5-6°C superiori alle medie tipiche della terza decade di luglio.

In particolare, le temperature massime si attesteranno su valori prossimi o localmente superiore ai 40°C nelle zone interne e quelle vallive. Valori lievemente inferiori, ma con tassi di umidità più elevati, lungo la fascia costiera, dove il termometro non andrà oltre i 33°C/34°C. Ma non solo, stupisce anche la persistenza del caldo africano che, fatta eccezione per una breve parentesi la scorsa settimana, insiste al Sud Italia ormai da fine giugno e proseguirà sulla Campania per almeno altri 6-7 giorni.

Meteo Napoli - sole grande protagonista durante i prossimi giorni e nel weekend. Da segnalare solo il passaggio di nubi alte e stratificate durante le ore diurne. Temperature pressoché stazionarie nei valori massimi con punte fino a 34°C, minime in aumento con valori compresi tra 25°C e 26°C. Afa elevata, specie durante le ore notturne.