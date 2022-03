La primavera bacia Napoli e la Campania: ok le temperature ma un vortice dal Marocco creerà problemi

Il graduale avvicinamento di un vortice dal Marocco porterà un progressivo peggioramento del tempo sulla Campania a iniziare dalla giornata di sabato ma soltanto nella seconda parte della domenica è atteso l'arrivo di qualche pioggia. Saranno fenomeni nel complesso deboli accompagnati da una moderata ventilazione di scirocco e a tratti potranno portare la caduta di un po' di polvere del deserto. Le temperature saranno in lieve calo domenica ma resteranno nel complesso miti. Vediamo un dettaglio per le varie città, come riporta 3BMeteo.it sull'analisi del meteorologo Carlo Migliore.

METEO NAPOLI: cieli sereni o poco nuvolosi nella giornata di venerdì e nella prima parte del sabato poi velature e stratificazioni in aumento ma senza fenomeni. Anche la prima parte della giornata di domenica sarà caratterizzata dal transito di qualche innocua velatura con cole prevalente poi tra il pomeriggio e la sera nubi più compatte potranno portare qualche debole e isolata precipitazione. Le temperature saranno miti nei valori massimi con punte fino a 20°C Sabato e 18-19°C domenica. I venti soffieranno dai quadranti sciroccali e saranno moderati. I mari risulteranno mossi.

METEO SALERNO: cieli sereni o poco nuvolosi nella giornata di venerdì e nella prima parte del sabato poi velature e stratificazioni sparse ma innocue. Anche la prima parte della giornata di domenica sarà caratterizzata dal transito di qualche velatura alternata al sole poi tra il pomeriggio e soprattutto la sera nubi più compatte potranno portare qualche debole e isolata precipitazione. Le temperature saranno miti nei valori massimi con punte fino a 20°C Sabato e 18-19°C domenica. I venti soffieranno dai quadranti sciroccali e saranno moderati. I mari risulteranno mossi.

METEO CASERTA: cieli sereni o poco nuvolosi sia nella giornata di venerdì che in quella di sabato con poche velature nel cieli. Anche la prima parte della giornata di domenica sarà caratterizzata da tempo discreto con al più qualche velatura, solo tra il pomeriggio e la sera le nubi tenderanno ad aumentare e in serata sarà possibile qualche isolata debole pioggia. Le temperature saranno miti nei valori massimi con punte fino a 19°C Sabato e domenica. I venti soffieranno dai quadranti sciroccali ma saranno deboli.

METEO AVELLINO: cieli sereni o poco nuvolosi sia nella giornata di venerdì che in quella di sabato con poche velature nel cieli. Anche la prima parte della giornata di domenica sarà caratterizzata da tempo discreto con al più qualche velatura, solo tra il pomeriggio e la sera le nubi tenderanno ad aumentare e in serata sarà possibile qualche isolata debole pioggia. Le temperature saranno miti nei valori massimi con punte fino a 19°C Sabato, 16-17°c domenica. I venti soffieranno dai quadranti sciroccali ma saranno deboli.