Flop allerta meteo: il maltempo risparmia Napoli

Sulla Campania ci aspetta una settimana decisamente variabile e a tratti instabile. Tra martedì e mercoledì nubi e schiarite ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime tra 24 e 25°C, punte di 26-27°C nell’immediato entroterra del capoluogo e sul Casertano. Giovedì è atteso un primo debole peggioramento con un deciso aumento della nuvolosità e qualche pioggia o temporale sul Salernitano e bassa Campania tra il pomeriggio e la sera. Più asciutto altrove. Venerdì giornata stabile con ampi spazi assolati e qualche piovasco solo in Appennino nelle ore diurne. Foschie dense al mattino nel Beneventano. Un nuovo peggioramento è atteso sabato con rovesci diffusi, anche abbondanti, specie al mattino. Fenomeni più sparsi dal pomeriggio, in esaurimento serale. Accumuli pluviometrici previsti generalmente tra 5 e 15mm. Più soleggiato domenica. Calo termico di un paio di gradi, specie nei valori massimi. Dalla prossima settimana l’anticiclone potrebbe tornare a proteggere il Sud Italia garantendo giornate più stabili e miti con il sole a farla da padrone. Per restare sempre aggiornati su eventuali cambiamenti riguardo il peggioramento previsto a ridosso del weekend vi invitiamo a seguirci sul sito o sulla app di 3Bmeteo.

Meteo Napoli: settimana generalmente asciutta e in gran parte soleggiata. Da segnalare un temporaneo aumento della nuvolosità giovedì e qualche pioggia nella mattinata di sabato. Temperature generalmente stabili, massime tra 23 e 25°C, in leggero calo nel weekend.

Meteo Salerno: settimana in gran parte soleggiata. Da segnalare un temporaneo aumento della nuvolosità giovedì con anche dei possibili temporali nelle ore pomeridiane e dei piovaschi nella giornata di sabato. Temperature generalmente stabili, massime tra 23 e 25°C, in leggero calo nel weekend.

Meteo Caserta: settimana generalmente asciutta e in gran parte soleggiata. Da segnalare un temporaneo aumento della nuvolosità giovedì e qualche pioggia nella mattinata di sabato. Temperature generalmente stabili, massime tra 23 e 25°C, in leggero calo nel weekend.

Meteo Avellino: settimana generalmente asciutta e in gran parte soleggiata. Da segnalare un temporaneo aumento della nuvolosità giovedì e dei rovesci anche abbondanti nella mattinata di sabato. Temperature generalmente stabili, massime tra 23 e 25°C.

Meteo Benevento: settimana in gran parte soleggiata. Da segnalare un temporaneo aumento della nuvolosità giovedì con anche dei piovaschi nelle ore serali e dei rovesci anche abbondanti nella mattinata di sabato. Temperature generalmente stabili, massime tra 23 e 25°C.