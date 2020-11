Tornano i temporali a Napoli: le previsioni per i primi giorni di dicembre

Tornano i temporali a Napoli. Una area ciclonica mediterranea si sta dirigendo verso la Campania e, secondo gli esperti di 3BMeteo, nel giro di qualche ora - se si esclude una tregua di parziale bel tempo nella giornata di lunedì 30 novembre - il tempo peggiorerà. Già nella serata di martedì 1 dicembre le prime piogge bagneranno Napoli. I temporali saranno più intensi nella giornata di mercoledì 2 dicembre, con piogge abbondanti e vento sferzante. Piogge anche giovedì 3 dicembre, e le previsioni non promettono nulla di buono neanche per i giorni a seguire.