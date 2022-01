Addio all'anticiclone, nubi e piogge sparse in arrivo: giù anche le temperature

L'anticiclone insediatosi alla fine dell'anno sta iniziando a perdere smalto in corrispondenza del suo perimetro settentrionale, attaccato dai primi fronti atlantici che iniziano a scendere di latitudine e raggiungo l'Europa centrale. Sull'Italia prevale comunque ancora la sua azione stabilizzante, anche se questo comporta la presenza di nebbie e nubi basse diffuse non solo sulla Pianura Padana, ma anche sul Tirreno, in Sardegna e sull'Adriatico centro-settentrionale. Intanto si scorgono le prime velature in corrispondenza dell'arco alpino, legate ad una perturbazione in transito sull'Europa centrale, in attesa finalmente dello smantellamento definitivo dell'anticiclone mercoledì e al passaggio di una perturbazione atlantica, come spiegano gli esperti di 3BMeteo.it.

Meteo Campania

La perturbazione in corso già dal 2 gennaio proseguirà sino a martedì incluso con cielo molto nuvoloso e piogge sparse anche se di breve intensità. Da mercoledì 5 gennaio e sino al 7 gennaio cielo sereno o poco nuvoloso con graduale abbassamento delle temperature. Minime tra i 4 e 5 gradi, massime tra i 10 e i 13 gradi. Maltempo sabato 7 e domenica 8 gennaio. Possibili anche fenomeni temporaleschi.