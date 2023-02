Brutte notizie dal meteo: la pioggia potrebbe “rovinare” il sabato ai napoletani

L’anticiclone che per giorni ha dominato la scena sul Mediterraneo centrale subirà un graduale indebolimento nei prossimi giorni, a causa della formazione di un vortice sulla Penisola Iberica. Questo invierà verso il Mediterraneo centrale e l’Italia correnti umide e miti meridionali, responsabili di annuvolamenti sparsi fino a sabato sulla Campania, alternati a schiarite anche ampie. Le condizioni subiranno però un cambiamento entro la sera stessa, quando correnti fredde di origine artica inizieranno ad affluire sul Mediterraneo, generando una strutturata area di bassa pressione proprio intorno all’Italia.

Dal suo centro verrà inviata una prima perturbazione che raggiungerà la nostra regione con un peggioramento del tempo sul finire della giornata, caratterizzato da piogge e rovesci sparsi. Il fronte entrerà nel vivo dalle prime ore di domenica, quando sulla Campania si intensificheranno piogge e rovesci, attenuandosi però temporaneamente in giornata. Entro sera però dovrebbe giungere un secondo impulso perturbato, sospinto dall’aria fredda che affluirà verso il centro do bassa pressione, con ripresa di piogge e rovesci, temperature in diminuzione e nevicate sull’Appennino fin verso i 1100/1200m. Sarà il preludio di un inizio settimana probabilmente instabile e più freddo, con occasione per nuove nevicate in Appennino.

Condizioni stabili con cielo poco nuvoloso sono attese a Napoli fino a gran parte di sabato, con clima molto mite e massime fino a 20°C. Sabato sera, come segnala Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, però, giungerà una prima perturbazione che porterà qualche pioggia o rovescio, destinato a protrarsi fino al mattino di domenica. Breve pausa in giornata con parziali schiarite, poi entro sera nuovo peggioramento con piogge e rovesci che insisteranno almeno fino a lunedì. Caleranno le temperature, non oltre i 14/15°C, e rinforzerà il vento.