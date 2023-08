Meteo, a Ferragosto torna l'anticiclone africano con massime di 38 gradi

È Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com a dirci cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni. “Dopo la rinfrescata e l’instabilità degli ultimi giorni, già da martedì l’anticiclone africano si rinforzerà sull’Europa sudoccidentale e il Mediterraneo occidentale espandendosi gradualmente verso l’Italia. Quest’ultimo ci accompagnerà così verso un Ferragosto soleggiato e molto caldo. Attenzione però a qualche locale temporale".

SOLE PREVALENTE E CALDO INIZIALMENTE NELLA NORMA – “Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione inizierà gradualmente a impossessarsi della nostra Penisola che tuttavia verrà ancora lambita da correnti più fresche settentrionali”, conferma il meteorologo di 3bmeteo.com. Manuel Mazzoleni spiega: “Almeno sino al prossimo weekend (12/13 agosto) il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato". Le temperature infatti in lieve aumento avranno comunque delle minime sopportabilissime al Sud, tra i 18 e i 23 gradi.

DAL WEEKEND NUOVO RIALZO TERMICO, TEMPORALI SUI RILIEVI DEL NORD – “Nel corso del fine settimana l’avanzamento di una depressione atlantica verso il Regno Unito darà manforte al promontorio anticiclonico africano che si muoverà più agevolmente verso l’Italia", avverte ancora Mazzoleni di 3bmeteo.com. “La nostra Penisola sarà così raggiunta da correnti più calde che tuttavia non avranno nulla a che vedere con quelle roventi della scorsa ondata di caldo record (quando a luglio si batterono numerosi picchi di caldo al Centro Sud) – prosegue Mazzoleni – Il caldo tuttavia si farà sentire con punte sino a 32-35°C al Nord, 33-37°C al Centro Sud. Per chi sarà in vacanza in montagna il caldo sarà mitigato dall’arrivo di rovesci e temporali che nel weekend interesseranno Alpi, Nord Appennino e localmente anche Prealpi”.

FERRAGOSTO MOLTO CALDO E IN PREVALENZA SOLEGGIATO, PICCHI OLTRE I 35°C – “Le ultime elaborazioni modellistiche confermano un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano per il ponte del Ferragosto che dovrebbe così trascorrere all’insegna del bel tempo su gran parte dell’Italia": I picchi qui saranno di 36/38°C. Ma quanto durerà? Al momento è ancora difficile dirlo con precisione, ma almeno al Centro Sud l’anticiclone potrebbe dettar legge ancora per diversi giorni anche dopo Ferragosto".