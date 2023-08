Che tempo farà a Ferragosto a Napoli? Le previsioni

Alta pressione in deciso rinforzo sul bacino del Mediterraneo, garanzia di tempo stabile per la Campania con sole prevalente ovunque, salvo locali ed innocui addensamenti in Appennino. Le temperature - spiega Alessio Onori, meteorologo di 3bmeteo.com - grazie a correnti settentrionali si manterranno intorno alla media stagionale per qualche giorno, con caldo non eccessivo, ma comunque moderato durante le ore diurne, mentre durante la notte nelle zone più interne vallive appenniniche potrà risultare anche fresco.

Per quanto riguarda il Ferragosto, proseguirà senza troppi indugi la fase stabile. Tuttavia sembra probabile un aumento delle temperature per correnti più calde di estrazione nord africana dirette inizialmente per lo più al nord. Ci attende, quindi, un modesto aumento delle temperature soprattutto nelle zone interne con punte massime intorno ai 35 gradi, mentre lungo la costa registreremo qualche grado in meno, ma con umidità ed afa in possibile aumento, nulla comunque di paragonabile al caldo vissuto a luglio.

La situazione a Napoli

Per la città di Napoli tempo stabile e soleggiato anche in vista del Ferragosto, con massime di 30/31 gradi e afa in aumento dopo il weekend, venti deboli a regime di brezza e mari poco mossi.