Meteo, dopo la Befana cambia tutto: che cosa sta per succedere

“Befana stabile ma a tratti uggiosa e decisamente mite". È così che il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara descrive la giornata di domani. Poi il meteo andrà a cambiare quasi subito, con una "perturbazione in transito tra domenica e lunedì su gran parte d'Italia”.

Befana grigia ma mite

“L'anticiclone, che ha dominato gran parte delle festività spegnendo di fatto l'inverno sull'Italia, sarà in indebolimento nei prossimi giorni - spiega Ferrara - L'Epifania trascorrerà comunque con tempo generalmente stabile ma spesso fosco e grigio per nubi basse, e non si esclude qualche isolato piovasco su basso versante tirrenico". Il tutto però in un contesto termico decisamente mite per il periodo, con temperature primaverili nelle aree soleggiate dove si potranno superare i 15-17°C.

Tra domenica e lunedì la perturbazione

Una perturbazione atlantica porterà da domenica piogge, rovesci e persino qualche temporale dapprima al Nord, successivamente anche al Centrosud con precipitazioni più corpose sul lato tirrenico e al Nordest. Il tutto sarà accompagnato da un generale rinforzo del vento di Libeccio che soffierà anche forte entro lunedì, con raffiche di oltre 60-70km/h al Centrosud, mari molto mossi o agitati e possibili difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori. Si abbasseranno anche leggermente le temperature.