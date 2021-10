Meteo, maltempo anche dopo il ponte di Ognissanti: l'autunno adesso fa sul serio

Halloween e il ponte di Ognissanti saranno caratterizzati da prevalente maltempo, ma che l'autunno è oramai entrato nel pieno lo dimostreranno le perturbazioni dei prossimi giorni. È quanto spiega 3bmeteo con il suo report sul meteo dei prossimi giorni.

Ponte di Ognissanti

Per quanto riguarda questi giorni, è in corso una "perturbazione atlantica di classico stampo autunnale in arrivo sull'Italia, che verrà investita nella giornata di Ognissanti - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - avremo così condizioni di maltempo diffuso con piogge e rovesci in movimento da Ovest verso Est. Non mancheranno locali temporali".

Tra le regioni colpite da "piogge abbondanti o nubifragi" c'è anche la Campania. Il tutto, spiega ancora Ferrara, "accompagnato da venti anche forti di Scirocco e Libeccio".

I giorni a seguire

“Non sarà finita qui - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - dopo una breve e parziale tregua martedì, tra mercoledì e giovedì sono attese nuove perturbazioni con ulteriore ondata di maltempo su gran parte d'Italia. Sono così previste nuove piogge, temporali specie al Nord e sul medio versante tirrenico. Più ai margini il Sud, con tempo spesso asciutto e anche parzialmente soleggiato tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia; Campania, Molise e Sardegna saranno invece più coinvolte dall'azione ciclonica. Venti spesso sostenuti e mari molto mossi o agitati”.