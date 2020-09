Dopo il maltempo torna il caldo: weekend di mare a Napoli e provincia

Dopo l'ondata di maltempo e di temperature in picchiata tornano sole e caldo in Campania. In particolare Napoli sarà travolta da un clima estivo da venerdì 4 e per tutto il weekend.

Temperature sui 30°C a Napoli, 28°C a Bari e a Palermo. Si supereranno i 30 gradi invece all'inizio della prossima settimana per la gioia dei vacanziri di settembre.