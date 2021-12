Che tempo farà nel ponte dell'Immacolata: ecco cosa accadrà

L'allerta meteo in Campania terminerà alle 23.59, ma già dal pomeriggio del 3 dicembre si assisterà ad un sostanziale miglioramento del meteo. Cielo sereno o poco nuvoloso a Napoli sabato 4 dicembre con minime in picchiata (5-6 gradi previsti).

Domenica e lunedì torneranno però le piogge intense con possibilità di rovesci temporaleschi a Napoli. Bel tempo invece sia il 7 che l'8 dicembre ma con le temperature minime che si avvicineranno agli zero gradi (2-3 gradi previsti in città). Possibilità di nevicate anche in pianura nell'entroterra in Campania.