Primo weekend di settembre 'rovinato': temporali in arrivo

Nuovo peggioramento del tempo sulla Campania durante il prossimo fine settimana. Un impulso di aria più fresca ed instabile proveniente da ovest, favorirà il ritorno delle piogge, dei rovesci e dei temporali su tutta la regione, proprio durante il weekend. In particolare, a partire dalla nottata di sabato 4 settembre, le precipitazioni, interesseranno dapprima i settori centro-settentrionali, per poi espandersi al resto della regione durante la giornata.

Previsioni weekend

Stando alle odierne emissioni modellistiche, durante le ore centrali della giornata di sabato, non sono esclusi fenomeni temporaleschi anche di forte intensità lungo la fascia costiera specie tra le province di Napoli e Salerno. Nella giornata di domenica invece, dopo un temporaneo miglioramento su tutte le province tra le ore notturne e quelle mattutine, dal pomeriggio, si assisterà ad un nuovo peggioramento del tempo con rovesci e temporali localmente anche intensi, specie in prossimità dei principali comprensori montuosi. Le temperature risulteranno in diminuzione, specie durante la giornata di sabato, quando le temperature massime non si spingeranno oltre i 27°C/28°C, spiega a NapoliToday Gaetano Genovese di 3Bmeteo.it.

Miglioramenti da lunedì

Da lunedì è atteso un graduale aumento delle temperature associato ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Meteo Napoli - Nuvolosità in aumento a partire dalla serata di venerdì. Nella giornata di sabato infatti, specie durante le ore diurne, sono attesi fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Da domenica graduale miglioramento del tempo. Le temperature massime saranno in diminuzione con valori compresi tra 27°C e 28°C, minime stazionarie con valori compresi tra 20°C e 22°C.