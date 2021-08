Che tempo farà gli ultimi 10 giorni di agosto? Ecco le previsioni: afa un lontano ricordo

Dopo l'abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, tornerà il caldo in Campania. L'afa infernale dei primi 15 giorni di agosto resterà per fortuna però un lontano ricordo. Farà caldo, ma le temperature massime si asstereanno tra i 30 e i 32 gradi.

Niente a che vedere dunque con i 40 gradi raggiunti in diverse giornate in molte città del Sud, Napoli compresa. Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, per la gioia dei vacanzieri nell'ultima decade di agosto.