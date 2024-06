Il caldo torrido ha i giorni contati: crollo delle temperature e vortice depressionario in arrivo

Un vortice depressionario in discesa dalle isole britanniche punterà il Nord Italia nel corso del weekend e si isolerà tra il Nordovest e l'alto Tirreno, posizionandosi lungo il fianco destro dell'anticiclone in espansione dall'Atlantico. Oltre a portare un'intensificazione dell'instabilità al Nord e su parte del Centro, sarà anche causa di un generale ridimensionamento delle temperature, destinate a calare fin sulle regioni meridionali, interrompendo l'ondata di caldo, come spiegano gli esperti di 3BMeteo.com.

Cosa accadrà a Napoli

A Napoli venerdì 21 giugno ancora con caldo torrido, massime previste 37 gradi. Lo scenario inizierà a cambiare dal 22 giugno con massime di 30 che poi scenderanno via via fino ad attestarsi sui 25-26 gradi tra martedì 25 e mercoledì 26 giugno. Attese anche piogge nella giornata di martedì.