Crollo termico e possibili temporali in arrivo su Napoli e sulla Campania

Le correnti fresche e instabili associate a un vortice con minimo sul golfo di Biscaglia stanno puntando verso la Penisola Iberica e la Francia. E' il preludio di un peggioramento che vedrà la depressione in questione collocarsi entro martedì sulla Francia ed entro mercoledì sull'Italia settentrionale. Diverse aree della Penisola verranno investite dal maltempo. Il Sud almeno in una prima fase risentirà solo di un calo termico dopo la fiammata di inizio settimana che porterà i termometri martedì fino a 40°C, ma nella seconda parte della settimana si assisterà ad un brusco crollo delle temperature, come riporta 3BMeteo.it.

Previsioni Campania

Inizio settimana molto caldo e afoso per la Campania a causa del ritorno dell'anticiclone africano, fortunatamente sarà una fiammata molto breve ma non per questo da sottovalutare, nella giornata di martedì si potranno infatti raggiungere valori massimi sulle zone interne fino a 37-38°C mentre sui litorali pur con temperature meno elevate sui 30-32°C ci sarà molta afa con caldo a tratti opprimente. Ma come dicevamo durerà poco, nella giornata di mercoledì l'arrivo del maestrale farà scendere i termometri di 6-8°C con il ritorno ad un clima più normale. Tali condizioni si potranno mantenere fino al weekend ma nella seconda parte della settimana soprattutto nel weekend sarà possibile l'arrivo di qualche temporale. A Napoli si prevedono condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi o velati nella giornata di martedì con temperature massime fino a 35°C nel centro città e fino a 31-32°C sui litorali, con afa elevata. Anche le temperature minime saranno elevate con valori serali prossimi ai 30°C e molto afosi. Nella giornata di mercoledì velature e stratificazioni tenderanno a solcare i cieli soprattutto nella seconda parte della giornata offuscando il sole e introducendo un primo calo delle temperature con massime non oltre i 27-28°C sulla costa e non oltre i 30°C sulle zone interne. Nei giorni a venire il tempo si presenterà ancora per lo più stabile con qualche annuvolamento sparso. Da confermare l'arrivo di qualche temporale nel weekend, in particolare domenica 18 luglio.