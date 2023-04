Addio al freddo, riscoppia la primavera prima dell'arrivo di una nuova perturbazione atlantica

Dopo le piogge di Pasqua e l'incertezza di Pasquetta, ecco le previsioni meteo sulle principali città della Campania per gli esperti di 3bMeteo.

METEO NAPOLI: termina la fase fredda di stampo invernale che ci ha accompagnato fino alla Pasquetta, nei prossimi due giorni correnti più miti di stampo primaverile porteranno sole e temperature decisamente più dolci sulla città con massime che potranno arrivare a toccare anche i 18°C. Ma sarà solo un piccolo assaggio perche il tempo cambierà nuovamente nella giornata di giovedì per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Le prime piogge sono attese giovedì sera ma saranno a carattere debole, venerdì invece potrebbero arrivare anche dei temporali soprattutto nella prima parte della giornata. Anche il weekend 15-16 si preannuncia instabile con rovesci e temporali alternati a schiarite in un contesto climatico che sarà nuovamente molto fresco. Sempre da giovedì atteso anche un sensibile rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali con mari che diverranno molto mossi o agitati.

METEO SALERNO: termina la fase fredda di stampo invernale che ci ha accompagnato fino alla Pasquetta, nei prossimi due giorni correnti più miti di stampo primaverile porteranno sole e temperature decisamente più dolci sulla città con massime che potranno arrivare a toccare anche i 17/18°C. Ma sarà solo un piccolo assaggio perche il tempo cambierà nuovamente nella giornata di giovedì per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Le prime piogge sono attese giovedì sera ma saranno a carattere debole, venerdì invece dovrebbero arrivare anche dei temporali soprattutto nella prima parte della giornata. Anche il weekend 15-16 si preannuncia instabile con rovesci e temporali alternati a schiarite in un contesto climatico che sarà nuovamente molto fresco. Attenzione ai venti previsti in sensibile rinforzo da giovedì dai quadranti occidentali con mari che diverranno molto mossi o agitati.

METEO CASERTA: termina la fase fredda di stampo invernale che ci ha accompagnato fino alla Pasquetta, nei prossimi due giorni correnti più miti di stampo primaverile porteranno sole e temperature decisamente più dolci sulla città con massime che potranno arrivare a toccare anche i 20°C. Ma sarà solo un piccolo assaggio perche il tempo cambierà nuovamente nella giornata di giovedì per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Le prime piogge sono attese giovedì sera ma saranno a carattere debole, venerdì invece potrebbero esserci anche dei temporali soprattutto nella prima parte della giornata. Anche il weekend 15-16 si preannuncia instabile con rovesci e temporali alternati a schiarite in un contesto climatico che sarà nuovamente molto fresco.

METEO AVELLINO: termina la fase fredda di stampo invernale che ci ha accompagnato fino alla Pasquetta, nei prossimi due giorni correnti più miti di stampo primaverile porteranno sole e temperature decisamente più dolci sulla città con massime che potranno arrivare a toccare anche i 17/18°C. Ma sarà solo un piccolo assaggio perche il tempo cambierà nuovamente nella giornata di giovedì per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Le prime piogge sono attese giovedì sera ma saranno a carattere debole, venerdì invece potrebbero esserci anche dei temporali soprattutto nella prima parte della giornata. Anche il weekend 15-16 si preannuncia instabile con rovesci e temporali alternati a schiarite in un contesto climatico che sarà nuovamente molto fresco con temperature sotto media.

METEO BENEVENTO: termina la fase fredda di stampo invernale che ci ha accompagnato fino alla Pasquetta, nei prossimi due giorni correnti più miti di stampo primaverile porteranno sole e temperature più dolci sulla città con massime che potranno arrivare a toccare anche i 18/19°C. Ma sarà solo un piccolo assaggio perche il tempo cambierà nuovamente nella giornata di giovedì per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Le prime piogge sono attese giovedì sera ma saranno a carattere debole e isolato, venerdì invece potrebbero esserci anche dei rovesci e dei temporali soprattutto nella prima parte della giornata. Anche il weekend 15-16 si preannuncia instabile con rovesci e temporali alternati a schiarite in un contesto climatico che sarà nuovamente molto fresco con temperature sotto media.