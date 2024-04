Si ripiomba in inverno, in arrivo ondata artico-marittima

Allerta meteo in tutta la Campania per domani venerdì 19 aprile. Ecco le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3BMeteo.

Weekend dai connotati quasi invernali sulla Campania: l’azione di una vasta zona di bassa pressione, alimentata da aria fredda di origine artico-marittima, sarà garanzia di tempo instabile e perturbato su tutto il territorio regionale con piogge, temporali, grandinate e nevicate in montagna. Tali condizioni meteorologiche si presenteranno anche durante le giornate di sabato e domenica, quando un minimo di bassa pressione sul mar Ionio, sarà responsabile di ulteriori episodi temporaleschi sulla Campania. Nel frattempo l’aria fredda avrà raggiunto le province campane e di conseguenza la neve farà la sua ricomparsa sui comprensori montuosi regionali. Tra venerdì e domenica infatti, la quota neve sarà ubicata mediamente oltre i 1000-1100 metri, non si esclude una nevicata anche sul Vesuvio.

Meteo Napoli: la città di Napoli sarà interessata da diversi sistemi nuvolosi durante il fine settimana con precipitazioni alternate ad ampie schiarite. Venerdì le piogge si concentreranno durante la notte ed al primo mattino,dal pomeriggio il cielo si presenterà poco nuvoloso. Le giornate di sabato e domenica invece vedranno più nubi durante le ore pomeridiane, con qualche acquazzone. Un graduale miglioramento è atteso dalla tarda serata di domenica. Temperature in calo, massime non oltre i 18°C, minime tra 9°C e 11°C.

Meteo Salerno: Weekend dalle caratteristiche quasi invernali sul capoluogo salernitano a causa dell’arrivo di aria fredda dal nord Europa. Le piogge interesseranno la città durante la notte ed al primo mattino della giornata di venerdì, seguirà un temporaneo miglioramento dal pomeriggio. Le giornata di sabato e domenica invece, vedranno più nubi durante le ore diurne a cui saranno associate precipitazioni. Un graduale miglioramento è atteso dalla serata di domenica. Temperature in calo, massime non oltre i 16°C-17°C, minime tra 9°C e 10°C.

Meteo Caserta: Un fine settimana caratterizzato dalla pioggia e dai temporali sulla città di Caserta, a causa dell’arrivo di aria fredda artica. Le piogge interesseranno la città durante le ore notturne ed al primo mattino di venerdì, seguirà un temporaneo miglioramento tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. Sabato pomeriggio nuovi temporali interesseranno la città. Domenica giornata variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti con possibili acquazzoni, specie durante le ore pomeridiane. Temperature in calo, massime non oltre i 17°C, minime tra 9°C e 11°C.

Meteo Benevento: Weekend piovoso e freddo sulla città di Benevento, a causa dell’arrivo di una massa d’aria fredda dal nord Europa. Le piogge interesseranno il capoluogo sannita già durante le ore notturne e mattutine di venerdì, dal pomeriggio poi è atteso un temporaneo miglioramento, almeno fino al pomeriggio di sabato, quando sono attese nuove piogge. La giornata di domenica sarà caratterizzata dalla variabilità con alternanza di schiarite ed annuvolamenti con possibili piogge specie durante le ore diurne. Temperature in calo, massime non oltre i 16°C, minime fino a 3°C.

Meteo Avellino: Fine settimana dalle caratteristiche quasi invernali sulla città di Avellino, a causa dell’arrivo di aria fredda ed instabile d’origine artica. Le precipitazioni interesseranno la città già durante la notte ed il mattino di venerdì. Dal tardo pomeriggio, fino al alla tarda mattinata di sabato invece, è atteso un temporaneo miglioramento del tempo con ampie schiarite. Sabato pomeriggio un nuovo impulso perturbato sarà responsabile di nuove piogge, mentre la giornata di domenica trascorrerà all’insegna della variabilità con annuvolamenti alternati a schiarite. Temperature in calo, massime non oltre i 16°C, minime fino a 3°C.