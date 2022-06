Torna il caldo africano al Nord ma la Campania ne resterà fuori: le previsioni per questa settimana

Una nuova ondata di caldo intenso di origine africana interesserà parte d'Italia in questa nuova settimana, in particolare il Nord-Ovest nel weekend, mentre il Sud Italia resterà ai "margini" del picco. In Campania nei prossimi giorni, ad eccezione di mercoledì, si osserverà un’instabilità pomeridiana sparsa con acquazzoni e temporali sparsi nelle aree interne ma non solo, anche sulla costa si faranno vedere delle precipitazioni. Sarà più stabile e soleggiato al mattino e la sera-notte.

Nel fine settimana il tempo dovrebbe gradualmente migliorare con condizioni asciutte e cielo sereno anche al pomeriggio. Ventilazione generalmente a regime di brezze salvo rinforzi locali in presenza di fenomeni convettivi. Mare poco mosso ovunque. Temperature estive ma senza eccessi, massime comprese tra 29 e 32°C.

La situazione a Napoli e provincia

Stando alle previsioni di 3bmeteo, la settimana sul capoluogo si presenterà prevalentemente stabile a parte giovedì quando dei temporali nell’entroterra potrebbero sconfinare sulla costa. In generale nelle ore pomeridiane si assisterà ad un aumento della nuvolosità. Clima estivo, temperature massime tra 28 e 31°C. Vento debole, mare poco mosso.