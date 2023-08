Nuova ondata di caldo in arrivo, con la Campania unica eccezione di un Sud che invece non dovrebbe soffrire particolari innalzamenti delle temperature. È quanto prevede 3bmeteo.com.

“L'anticiclone subtropicale sta raggiungendo la massima potenza in queste ore, con asse disposto lungo Marocco-Spagna-Francia-Nord Italia/area alpina – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – È caratterizzato da aria estremamente calda in quota, con geopotenziali da record per agosto, tanto che lo zero termico sulle Alpi ha addirittura sfiorato se non raggiunto i 5300m (nuovo record assoluto in Svizzera). L'alta pressione ovviamente sta pompando aria molto calda di estrazione nord africana su gran parte dell'ovest Europa e dell'Italia, caratterizzata da temperature sopra le medie anche di 10-12°C a circa 1500-1600m di quota tra Spagna, Francia e area alpina. Contestualmente una circolazione blandamente ciclonica interessa il Mediterraneo meridionale, incastrata nelle tenaglie anticicloniche, responsabile di qualche temporale e di uno smorzamento quantomeno parziale del grande caldo al Sud Italia”.

Campania e Napoli

Meglio che al Nord quindi? No, non da noi. "Farà eccezione - spiega infatti Ferrara - la Campania, dove specie sulle zone settentrionali si potranno sfiorare picchi di 37-39°C". A Napoli, in particolare, si parla di "notti tropicali". “Caldo e a tratti afa si faranno sentire anche nelle ore serali ma pure in nottata, in particolare su Valpadana, zone costiere e in generale nei grandi centri urbani".

Quanto durerà

“Con molta probabilità fino a sabato incluso. Da domenica 27 agosto è probabile un progressivo calo termico a partire dal Nord, successivamente al Centro, mentre il caldo potrebbe invece intensificarsi almeno temporaneamente al Sud. Evoluzione però che necessita di ulteriori analisi e conferme, non definitiva. Seguiranno importanti aggiornamenti", concludono da 3bmeteo.