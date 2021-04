Piogge in arrivo ma sta per scoppiare la primavera: weekend sopra i 25 gradi

Buone notizie sul fronte meteo per Napoli. Dopo due giornate di pioggia che dovrebbero verificarsi dalla tarda serata del 21 aprile, sino al 23 aprile (giornata peggiore giovedì 22), tornerà a splendere il sole.

In arrivo temperature molto calde per le medie di aprile. Da sabato 24 aprile a Napoli le massime andranno via via aumentando sino a toccare il picco di 26 gradi martedì 27. Sono gli effetti del nuovo anticiclone che poterà aria calda su tutto il Sud Italia.