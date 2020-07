Arriva il caldo desertico su Napoli: temperature percepite fino a 40 gradi

Un'ondata di caldo africano, definita di matrice desertica, è in arrivo sull'Italia e anche sulla Campania. L'anticiclone tropicale che la trasporta sarà sul nostro paese già da lunedì, contribuendo a un innalzamento considerevole delle già alte temperature estive. In particolare su Napoli è previsto, già da lunedì, caldo intenso, con massime in aumento: si passerà dai 32 gradi di massima di lunedì ai 35 previsti venerdì 31 luglio. Sabato e domenica, primo fine settimana di agosto, temperature alte, giornate di sole incandescente.

Le temperature percepite potranno sfiorare anche i 40 gradi. Si consiglia per questo di idratarsi molto ed evitare, se non proprio necessario, di uscire nelle ore di caldo più intenso.