Clima primaverile con qualche acquazzone, nuova perturbazione in arrivo nel weekend

Prima settimana di Maggio con clima tipicamente primaverile sulla Campania: un campo di alta pressione infatti, garantirà condizioni di tempo stabile fino alla giornata di giovedì seppur con qualche acquazzone pomeridiano specie in prossimità dei rilievi appenninici. Maggiori schiarite lungo la fascia costiera, dove si apriranno ampi spazi soleggiati. Nel weekend invece, stando alle odierne emissioni modellistiche, la regione potrebbe essere interessata da una nuova perturbazione in arrivo da ovest, foriera di piogge e temporali. Temperature in lieve aumento fino a venerdì, con massime fino a 25°/26°C, in lieve calo nel fine settimana.

Meteo Napoli

Condizioni meteorologiche tipicamente primaverili interesseranno la città di Napoli durante i prossimi giorni. Le giornate infatti trascorreranno all’insegna della variabilità con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti, senza precipitazioni di rilievo. Nel fine settimana invece, si prospetta un cambio della circolazione atmosferica con il ritorno delle piogge e qualche temporale. Temperature massime fino a 25°C tra mercoledì e giovedì, in calo fino a 20°C nei fine settimana. Minime comprese tra 13°C e 16°C.