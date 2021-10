Meteo, cattive notizie per Halloween e il ponte di Ognissanti: arriva il maltempo

In peggioramento le condizioni meteo sulla Campania, che vedranno l'arrivo di una perturbazione caratterizzare le giornate di Halloween e del ponte di Ognissanti.

Come spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com, su Napoli questo weekend si osserverà un graduale aumento della nuvolosità, sintomo di un peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo di una perturbazione nella giornata di lunedì.

"Da domenica - spiega Federico Brescia - sera ci aspettiamo le prime deboli piogge che andranno intensificandosi nella giornata di lunedì su tutta la provincia. Temporaneo miglioramento nella giornata di martedì 2 quando tornerà a splendere il sole. Ma sarà solo una breve pausa perché già mercoledì 3 è attesa una nuova perturbazione che porterà altre piogge, anche abbondanti. Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi. Forti venti occidentali e mare molto mosso da lunedì sera".