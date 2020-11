Arriva la perturbazione atlantica, nel prossimo fine settimana tornano le piogge

“ Al Sud il tempo si manterrà spiccatamente variabile, con ancora qualche pioggia nei prossimi giorni” - afferma Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo. “In particolare sulla Sicilia dove saranno possibili locali rovesci e temporali. Residue precipitazioni anche in Calabria, sebbene decisamente meno intense di quelle devastanti che hanno colpito Crotone e provincia nel weekend, e comunque concetrate soprattutto nel reggino".

Secondo Ferrara "anche le ultime proiezioni delineano un quadro meterologico decisamente più turbolento per il prossimo weekend, con una perturbazione atlantica che dovrebbe raggiungere l'Italia entrando dalla Mediterraneo occidentale". "In questa fase ci attendiamo dunque il ritorno del maltempo con piogge, temporali e vento forte soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Anche in questa circostanza non saranno da escludere precipitazioni localmente intense", conclude l'esperto .