Meteo, l'ultimo weekend di settembre segnato dal maltempo

Un'area di bassa pressione in arrivo dai Balcani sta per assestarsi sul Mediterraneo centrale, e sul versante tirrenico in particolare. Porterà - spiegano gli esperti di 3BMeteo - temperature in brusca diminuzione e un clima del tutto autunnale. In particolare il fine settimana sarà segnato dal maltempo: già da domani, venerdì 25 settembre, le temperature saranno in diminuzione. Nel tardo pomeriggio sono attesi intensi rovesci, che dovrebbero poi proseguire per l'intera notte. Andrà leggermente meglio sabato 26 settembre, con cielo coperto e continue schiarite, e un pomeriggio sostanzialmente sereno.

Chiude la settimana domenica 27 settembre, che al momento appare decisamente funestata dal maltempo. Una prima parte della giornata sarà coperta, nel pomeriggio rovesci e vento forte.