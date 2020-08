Meteo, al Sud e a Napoli prosegue il gran caldo: solleone fino a fine agosto

Il rapido aumento delle nubi, i rovesci sparsi e qualche fenomeno temporalesco. Eventi meteorologici che non interesseranno, ancora per qualche giorno, il Sud. Pioggia e temporali, infatti, sono già una realtà sulle regioni settentrionali d'Italia. Ma al Centro e al Sud, e a Napoli in particolare, il solleone la farà ancora da padrone per qualche giorno. Fino a fine mese, per la precisione.

Da lunedì 24 agosto, infatti, il bel tempo irradierà Napoli e la provincia. Previsto cielo sereno, e temperature massime di poco oltre i 30 gradi. Sul fronte delle temperature c'è una buona notizia: quelle percepite saranno più basse e in linea con la stagione. Sole e caldo anche martedì 25 e mercoledì 26, con picchi di calore nella fascia centrale della giornata.

Da giovedì 27 un gradevole vento renderà meno afose le giornate. L'ultimo weekend di agosto, poi, sarà decisamente più fresco e sarà il preludio alle prime piogge di settembre.