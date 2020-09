Prima settimana d'autunno: finisce il gran caldo, arrivano le piogge

Larea di alta pressione sub tropicale, ancora presente sul nostro Paese, comincia - spiegano gli esperti de 'IlMeteo.it' - a dare segnali di affaticamente. E in effetti con l'arrivo dell'autunno il clima comincia a cambiare, e la trappola di calore che da giorni non lascia scampo ai napoletani sta per essere ribaltata. Già da lunedì 21 settembre, infatti, primo giorno d'autunno, le temperature cominceranno a calare. Le massime si abbasseranno gradualmente fino ai 25 gradi circa, e fino a metà settimana le giornate dovrebbero essere piacevoli. Mercoledì 23 settembre è prevista anche qualche pioggia, di scarsa intensità.

Se si esclude l'anomala giornata di venerdì 25 settembre (nella quale torna il gran caldo, solo per qualche ora a metà giornata), anche il fine settimana 26 e 27 settembre sarà tutto sommato gradevole, con massime sui 25 gradi ma con il rischio di pioggia.