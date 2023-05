Circolazione atmosferica invertita, ecco perchè tanti temporali e quanto dureranno

“Sull'Europa meridionale si susseguono delle ondate di maltempo, in un mese di maggio caratterizzato da precipitazioni sopra la media e da temperature fresche per il periodo.” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera -“Il mese potrebbe passare alla storia come uno dei maggi più piovosi dal dopoguerra. Diversi sono gli episodi di pioggia talora estrema che si sono susseguiti nelle ultime settimane, dalla Spagna ai Balcani, passando per l'Italia e fino al Medio Oriente.”

COSA STA ACCADENDO

Sono le conseguenze di una circolazione atmosferica non solo bloccata ma anche invertita” – prosegue Nucera di 3Bmeteo -“Sul Mediterraneo e quindi anche l’Italia al posto degli anticicloni troviamo un canale depressionario collegato direttamente con l’Atlantico, entro il quale prendono vita quotidianamente i temporali. Al contrario sull’Europa centro-settentrionale, e in particolare sulla Gran Bretagna, insiste un anticiclone con tempo insolitamente secco e caldo: su queste zone invece dovrebbero transitare le perturbazioni, pur periodicamente.” Questa situazione rimarrà bloccata anche nei prossimi giorni – “Il Mediterraneo sarà ancora raggiunto da aria umida e instabile in seno al canale di bassa pressione. Pertanto anche la prima decade di giugno si preannuncia ancora all'insegna della instabilità, con precipitazioni sopra la media almeno fino alla seppur a carattere irregolare (i classici temporali sparsi più probabili tra le ore pomeridiane e serali). Questo non significa che pioverà tutti i giorni ovunque: ci saranno belle parentesi soleggiate tuttavia alternate a improvvisi temporali. Non sono attese in tal frangente ondate di calore rilevanti, con clima si estivo, ma caldo senza eccessi. Le temperature massime spazieranno infatti in genere tra i 25°C e i 29-30°C. “ – concludono da 3Bmeteo.