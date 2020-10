Meteo, dopo le piogge torna il sole: le previsioni per la prossima settimana

Un campo di alta pressione in espansione dall'Europa sudoccidentale - rivelano gli esperti di 3bMeteo - è in arrivo sull'Italia. L'arrivo determinerà condizioni in graduale miglioramento sull'Italia già nel corso del fine settimana. I meteorologi parlano di una vera e propria impennata termica che, anche a Napoli, porterà sole e clima mite. In particolare, dopo le piogge dei giorni scorsi, a Napoli si assisterà - già da lunedì - a un miglioramento: domani, lunedì 19 ottobre, le massime arriveranno a 21 gradi e la giornata sarà molto assolata.

Martedì 20 ottobre temperature in lieve aumento, con massime a 22 gradi e cielo terso. Mercoledì 21 solo lievi velature si staglieranno su un cielo limpido, con temperature piacevoli.